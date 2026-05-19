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ATLANTI-CULTURE

19 mai 2026

La marine & les peintres, quatre siècles d'art et de pouvoir

Une exposition d'exception pour les 400 ans de la Marine nationale. Musée national de la Marine Place du Trocadéro 78016 PARIS 01.53.65.69.48

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MOTS-CLES

marine nationale , peintres , peinture , exposition , Musée national de la Marine

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Hélène Renard pour Culture-Tops

Hélène Renard est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).