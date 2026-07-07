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Un employé travaille dans la salle blanche de fabrication de plaquettes de 300 mm de l'usine du fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies AG à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, le 10 juin 2026.
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RATTRAPAGE TECHNOLOGIQUE

7 juillet 2026

La machine que les Chinois n’ont pas (encore)

C’est une accusation grave portée par les Etats-Unis à l’encontre d’un fleuron de la technologie européenne, le néerlandais ASML, la société la plus valorisée d’Europe, à la pointe de la lithographie EUV – une technique qui permet d’imprimer les semi-conducteurs les plus performants du marché : la Chine serait désormais propriétaire d’une des machines développées par ASML, sans qu’on sache au juste comment a pu se faire un tel transfert de compétences.

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machine , semi-conducteurs , Chine , transfert de technologie , Etats-Unis , ASML , accusation , lithographie EUV , puces H200 , Nvidia , match , loi américaine

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

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