RATTRAPAGE TECHNOLOGIQUE
7 juillet 2026
La machine que les Chinois n’ont pas (encore)
C’est une accusation grave portée par les Etats-Unis à l’encontre d’un fleuron de la technologie européenne, le néerlandais ASML, la société la plus valorisée d’Europe, à la pointe de la lithographie EUV – une technique qui permet d’imprimer les semi-conducteurs les plus performants du marché : la Chine serait désormais propriétaire d’une des machines développées par ASML, sans qu’on sache au juste comment a pu se faire un tel transfert de compétences.
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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