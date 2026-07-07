RATTRAPAGE TECHNOLOGIQUE

La machine que les Chinois n’ont pas (encore)

C’est une accusation grave portée par les Etats-Unis à l’encontre d’un fleuron de la technologie européenne, le néerlandais ASML, la société la plus valorisée d’Europe, à la pointe de la lithographie EUV – une technique qui permet d’imprimer les semi-conducteurs les plus performants du marché : la Chine serait désormais propriétaire d’une des machines développées par ASML, sans qu’on sache au juste comment a pu se faire un tel transfert de compétences.