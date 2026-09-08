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POINT DE VUE

8 septembre 2026

La liberté pour Ayoub Aïssiou : une victoire après l’appel public pour sa libération

La liberté pour Ayoub Aïssiou ! Une victoire pour l’appel public lancé par le philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer par Philippe Mocellin, politologue.

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MOTS-CLES

Ayoub Aïssou , liberté , victoire , appel , France

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Mocellin

Philippe Mocellin, Docteur en science politique, Maître de conférence associé de 2013 à 2019 à l’université de Poitiers, est l’auteur d’ouvrages de sociologie, d’essais et de diverses contributions géopolitiques, notamment sur la situation au Moyen-Orient.  