POINT DE VUE
8 septembre 2026
La liberté pour Ayoub Aïssiou : une victoire après l’appel public pour sa libération
La liberté pour Ayoub Aïssiou ! Une victoire pour l’appel public lancé par le philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer par Philippe Mocellin, politologue.
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MOTS-CLESAyoub Aïssou , liberté , victoire , appel , France
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Mocellin, Docteur en science politique, Maître de conférence associé de 2013 à 2019 à l’université de Poitiers, est l’auteur d’ouvrages de sociologie, d’essais et de diverses contributions géopolitiques, notamment sur la situation au Moyen-Orient.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Mocellin, Docteur en science politique, Maître de conférence associé de 2013 à 2019 à l’université de Poitiers, est l’auteur d’ouvrages de sociologie, d’essais et de diverses contributions géopolitiques, notamment sur la situation au Moyen-Orient.