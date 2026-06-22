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Micrographie électronique à transmission colorisée des particules du virus H5N1 de la grippe aviaire A (illustration)
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DECOUVERTE

22 juin 2026

La « langue » des virus existe et ils l’utilisent pour communiquer entre eux face aux bactéries

Pendant longtemps, les virus ont été considérés comme des entités simples et égoïstes : des particules inertes qui ne « s'éveillent » qu'en envahissant une cellule, qu'ils transforment en une usine de copies d'eux-mêmes avant de la détruire. Cette vision est si influente qu'à ce jour, le consensus majoritaire est que les virus ne peuvent pas vraiment être considérés comme des êtres vivants. Cependant, certaines observations sur le comportement des bactériophages ou phages, les virus qui infectent les bactéries, pourraient rendre cette image obsolète.

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MOTS-CLES

médecine , science , Santé , virus , langage , chimie

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Alberto Marina Moreno
Professeur de recherche

Professeur de recherche au CSIC (Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol), il dirige l'unité de cristallographie macromoléculaire de l'Institut de biomédecine de Valence.

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