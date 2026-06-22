DECOUVERTE

22 juin 2026

La « langue » des virus existe et ils l’utilisent pour communiquer entre eux face aux bactéries

Pendant longtemps, les virus ont été considérés comme des entités simples et égoïstes : des particules inertes qui ne « s'éveillent » qu'en envahissant une cellule, qu'ils transforment en une usine de copies d'eux-mêmes avant de la détruire. Cette vision est si influente qu'à ce jour, le consensus majoritaire est que les virus ne peuvent pas vraiment être considérés comme des êtres vivants. Cependant, certaines observations sur le comportement des bactériophages ou phages, les virus qui infectent les bactéries, pourraient rendre cette image obsolète.