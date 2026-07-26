Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.