LA FAILLE
26 juillet 2026
La Guyane française, ce paradoxe : frontière stratégique de l’UE mais aussi la plus poreuse
Située au cœur de l’Amazonie mais pleinement intégrée à l’Union européenne, la Guyane française est devenue un point de convergence entre criminalité organisée, orpaillage illégal, trafic de cocaïne et fraude aux crédits carbone. Une vulnérabilité stratégique qui dépasse largement les enjeux locaux et interroge la souveraineté européenne.
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THEMATIQUESGéopolitique
Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.
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Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.