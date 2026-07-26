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Guyane. (Image d'illustration)
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LA FAILLE

26 juillet 2026

La Guyane française, ce paradoxe : frontière stratégique de l’UE mais aussi la plus poreuse

Située au cœur de l’Amazonie mais pleinement intégrée à l’Union européenne, la Guyane française est devenue un point de convergence entre criminalité organisée, orpaillage illégal, trafic de cocaïne et fraude aux crédits carbone. Une vulnérabilité stratégique qui dépasse largement les enjeux locaux et interroge la souveraineté européenne.

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MOTS-CLES

Guyane , Union-Européenne , criminalité organisée , Amazonie , Suriname , Brésil

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Bachelin Sena
Analyste stratégique

Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.

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