Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion. (Image d'illustration)

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion. (Image d'illustration)

PENDANT CE TEMPS LA EN RUSSIE

23 janvier 2026

La guerre en Ukraine a donné naissance à une « économie de l'exorcisme » en Russie

Selon des articles parus dans des médias russes comme Gazeta.ru, des milliers de personnes en Russie discutent activement d’exorcismes sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un rituel spirituel pratiqué par quelques prêtres russes pour chasser les esprits ou les démons d’une personne considérée comme possédée.

Santa Kravcenko Go to Santa Kravcenko page

4 min de lecture

Russie , guerre en ukraine , Vladimir Poutine , exorcisme

International
A PROPOS DES AUTEURS
Santa Kravcenko image
Santa Kravcenko

Santa Kravcenko enseigne diverses matières, allant du contexte commercial et des méthodes d'apprentissage à l'avenir du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel, dans des programmes de premier et de deuxième cycles. Ses centres d'intérêt portent sur les motivations des touristes, la quête de l'immortalité et les études sur la mort.