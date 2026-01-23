La guerre en Ukraine a donné naissance à une « économie de l'exorcisme » en Russie

Santa Kravcenko enseigne diverses matières, allant du contexte commercial et des méthodes d'apprentissage à l'avenir du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel, dans des programmes de premier et de deuxième cycles. Ses centres d'intérêt portent sur les motivations des touristes, la quête de l'immortalité et les études sur la mort.