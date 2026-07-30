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Une vue aérienne montre les ventilateurs de refroidissement sur le toit d'un centre de données de l'entreprise Digital Realty à Ashburn, en Virginie, le 12 novembre 2025.
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CALCUL

30 juillet 2026

La France peut encore rattraper son retard en matière d’IA et voilà comment

Face à la domination américaine et chinoise dans l'intelligence artificielle, la France cherche une trajectoire pour éviter le décrochage définitif, entre investissements massifs dans les infrastructures de calcul avec le Plan Prométhée et alliances stratégiques de Mistral AI.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Mistral Ai , IA , Samsung , Souveraineté technologique , centre de données , énergies nucléaires , industries

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Clech
Polytechnicien

Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".