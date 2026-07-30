CALCUL
30 juillet 2026
La France peut encore rattraper son retard en matière d’IA et voilà comment
Face à la domination américaine et chinoise dans l'intelligence artificielle, la France cherche une trajectoire pour éviter le décrochage définitif, entre investissements massifs dans les infrastructures de calcul avec le Plan Prométhée et alliances stratégiques de Mistral AI.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".