Les experts s'attendent à une importante baisse de la natalité d'ici 2060 - 2070.

Les experts s'attendent à une importante baisse de la natalité d'ici 2060 - 2070.

PROCESSUS ENCLENCHE

16 décembre 2025

La France entre dans l’ère du déclin naturel : une bascule démographique aux conséquences durables

Pour la première fois depuis plus d’un siècle, hors périodes de guerre, la France métropolitaine enregistre davantage de décès que de naissances. Un seuil symbolique vient d’être franchi, discret dans les chiffres mais lourd de conséquences politiques, sociales et économiques. Derrière ce solde naturel devenu négatif se dessine une transformation profonde du pays, que l’immigration seule permet désormais de compenser, au moins partiellement.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

