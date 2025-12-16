©
Les experts s'attendent à une importante baisse de la natalité d'ici 2060 - 2070.
PROCESSUS ENCLENCHE
16 décembre 2025
La France entre dans l’ère du déclin naturel : une bascule démographique aux conséquences durables
Pour la première fois depuis plus d’un siècle, hors périodes de guerre, la France métropolitaine enregistre davantage de décès que de naissances. Un seuil symbolique vient d’être franchi, discret dans les chiffres mais lourd de conséquences politiques, sociales et économiques. Derrière ce solde naturel devenu négatif se dessine une transformation profonde du pays, que l’immigration seule permet désormais de compenser, au moins partiellement.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Le Figaro
MOTS-CLESFrance , Bascule démographique , solde naturel , natalité , naissance , décès , 1945 , Union Européenne , déclin , immigration
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS