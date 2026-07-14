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WORLD IN MAPS

14 juillet 2026

La France divisée en trois régions de populations égales

En ce 14 juillet, alors que la France célèbre la Fête nationale et les valeurs de liberté, égalité, fraternité, voici une carte qui montre le pays sous un tout autre angle.

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World in Maps , 14 juillet , France , carte , culture

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