WORLD IN MAPS
14 juillet 2026
La France divisée en trois régions de populations égales
En ce 14 juillet, alors que la France célèbre la Fête nationale et les valeurs de liberté, égalité, fraternité, voici une carte qui montre le pays sous un tout autre angle.
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MOTS-CLESWorld in Maps , 14 juillet , France , carte , culture
THEMATIQUESCulture
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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