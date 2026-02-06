POLITIQUE
Nicolas Dufourcq, Bpifrance : "Un modèle social à crédit, ce n'est plus un modèle du tout"
6 février 2026

La France a besoin de 10 ans d’austérité dit le patron de la BPI… vraiment ?

L’avertissement du patron de la BPI, évoquant sept à dix ans d’austérité pour redresser les finances publiques françaises, a relancé un débat aussi explosif que récurrent. Entre discours de rigueur martiale, hausse probable des prélèvements et absence de réforme structurelle de l’État, cette perspective interroge autant sa crédibilité économique que sa faisabilité politique. La France est-elle réellement condamnée à une décennie de sacrifices, ou y a-t-il un autre chemin ? Décryptage.

Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.