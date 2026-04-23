LA FAUNE DE TCHERNOBYL
23 avril 2026
La faune de Tchernobyl : la véritable histoire n'est pas la présence de radiations, mais l'absence d'humains
Les chiens de Tchernobyl sont désormais génétiquement différents… grâce à des années d'exposition aux rayonnements ionisants, révèle une étude.
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MOTS-CLESchiens , radioactivité , Tchernobyl
THEMATIQUESGéopolitique
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