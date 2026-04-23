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Une étude récente a confirmé que le plus ancien chien connu provient de Pınarbaşı, un site sous roche situé à Karaman, en Turquie centrale. Ce chien vivait il y a environ 15 800 ans.
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LA FAUNE DE TCHERNOBYL

23 avril 2026

La faune de Tchernobyl : la véritable histoire n'est pas la présence de radiations, mais l'absence d'humains

Les chiens de Tchernobyl sont désormais génétiquement différents… grâce à des années d'exposition aux rayonnements ionisants, révèle une étude.

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chiens , radioactivité , Tchernobyl

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