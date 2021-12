Une infirmière installe une perfusion à une patiente avant une séance de chimiothérapie, dans une salle de traitement du centre hospitalier Oscar Lambret de Lille.

La fatigue est l'un des effets secondaires les plus invalidants qui peut se manifester lors de la prise en charge du cancer. La fatigue du patient cancéreux n’est pourtant pas une fatalité. Elle requiert une prise en charge efficace.

Outre la maladie en elle-même et l’anxiété qu’elle provoque, les différents traitements agressifs nécessaires pour lutter contre le cancer peuvent s’avérer proprement épuisants.

Malgré tout, la fatigue du patient cancéreux n’est pas une fatalité et ne doit pas être subie en silence. Elle requiert au contraire une prise en charge efficace pour accroître le confort du patient durant cette période critique de son existence et maximiser ainsi ses chances de guérison.

Pourquoi le traitement contre le cancer fatigue-t-il ?

La prise en charge d'un cancer, quel que soit son type, se doit habituellement d’être agressive pour espérer contrer une maladie qui l’est déjà elle-même. C’est particulièrement le cas de la radiothérapie et de la chimiothérapie, des traitements hautement toxiques.

Ces différents traitements, stressants et éprouvants pour l'organisme, ont tendance à mettre le patient à rude épreuve, tant physiquement que moralement.

S'ajoute à ces différentes thérapies agressives l’anxiété causée par le diagnostic d’une maladie gravissime, potentiellement létale, qui peut s’avérer épuisante, notamment en compromettant le sommeil du patient.

Enfin, le rythme de vie du patient peut être profondément bouleversé par la cadence des examens et des traitements médicaux. Sur ce plan, la radiothérapie s’affirme à nouveau comme traitement particulièrement éreintant.

Quel est le rôle de la radiothérapie dans la fatigue du patient cancéreux ?

La radiothérapie est un traitement de référence dans la lutte contre le cancer. Si elle se montre redoutablement efficace contre les cellules cancéreuses, elle provoque également de nombreux effets secondaires, dont une fatigue parfois très invalidante.

De fait, la radiothérapie consiste à irradier des cellules cancéreuses à l’aide de rayons ionisants altérant l’ADNdes cellules cancéreuses et leur occasionnant des dommages irréversibles.

Au cours du traitement, les rayons ionisants endommagent inévitablement des tissus sains proches de la tumeur cancéreuse, ce qui peut être à l’origine d’effets secondaires locaux importants.

Ces effets secondaires locaux sont particulièrement susceptibles d’engendrer une fatigue importante lorsque les irradiations détériorent la moelle osseuse responsable de la production des cellules sanguines.

Outre ces effets secondaires locaux, la radiothérapie provoque également des effets secondaires généraux, et notamment une grande fatigue, des nausées, des vomissements, une perte d’appétit et un amaigrissement.

Ces effets secondaires généraux peuvent être dus tant à l’épuisement de l’organisme qui doit renouveler ses cellules détériorées par les irradiations, qu’à l’anxiété et au rythme de vie du patient tout au long de son traitement.

De fait, la radiothérapie est habituellement administrée au rythme de 1 séance par jour, 5 jours par semaine, durant 4 à 6 semaines en moyenne.

Cette cadence rapprochée implique des trajets réguliers, plus ou moins importants selon la distance qui sépare le domicile du patient de son centre de radiothérapie, mais également un bouleversement du planning quotidien du patient.

Comment prendre en charge la fatigue du patient cancéreux ?

Tous les patients cancéreux ne ressentent pas la fatigue de la même manière, et si elle est légère chez certains, elle peut être épuisante chez d’autres.

Quel que soit son degré d’intensité, il est toujours fortement conseillé d’en parler à son équipe médicale afin d’élaborer une stratégie de prise en charge efficace.

Cela est d’autant plus important que la fatigue du patient cancéreux est généralement plus intense à la fin du traitement, et risque donc de s’aggraver tout au long des séances de radiothérapie. Elle pourrait également se prolonger jusqu’à deux ou trois mois après l’arrêt du traitement.

En fonction de ses souhaits, de son état de santé et du type de fatigue qui l’accable, le patient pourra se voir proposer différentes alternatives thérapeutiques pour l’aider à mieux vivre cette étape délicate de sa vie.

Les traitements médicamenteux peuvent être proposés pour gérer l’angoisse, le stress, voire la dépression que rencontrent fréquemment les patients cancéreux.

Différents traitements médicaux peuvent également permettre de prendre efficacement en charge les effets secondaires locaux des irradiations susceptibles de fatiguer le patient, notamment l’anémie et les douleurs.

Les médecines dites « douces », comme la kinésithérapie, la balnéothérapie ou l’ergothérapie, peuvent également aider le patient à se relaxer et à se sentir mieux dans son corps tout au long de son traitement.

L’équipe médicale de chaque patient devrait aussi l’orienter vers des mesures d’hygiène de vie adaptées à sa situation et susceptibles de l'aider à se reposer, se relaxer au mieux, pratiquer une activité physique douce et lutter contre la dénutrition, une complication fréquente de la radiothérapie.

Bien que tous ne soient pas concernés, bon nombre de patients cancéreux sont accablés par une fatigue plus ou moins intense à un moment ou à un autre de leur traitement.

Les patients bénéficiant d’un traitement par radiothérapie sont particulièrement susceptibles d’éprouver un épuisement mental et physique important.

Il est essentiel de ne pas essayer de lutter contre la fatigue engendrée par le traitement, la maladie, l’anxiété ou la douleur. Le repos est essentiel, d'autant que le bien-être du patient s’affirme comme un pilier de sa guérison.

En cas de fatigue légère ou intense survenant lors de votre traitement contre le cancer ou à la suite de ce dernier, il est donc hautement recommandé d’en parler à votre équipe médicale afin de bénéficier d’une prise en charge efficace.

Cet article a été rédigé en collaboration avec l’équipe médicale du Centre de cancérologie Les Dentellières.