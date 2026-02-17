POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La Jeune Garde a saisi le Conseil d'Etat d’un recours contre le décret de dissolution qui la vise.
See image caption
See copyright

MORT DE QUENTIN

17 février 2026

La dissolution de la « Jeune garde » sera-t-elle validée ou censurée par le Conseil d’Etat ?

Le gouvernement a prononcé en juin 2025 la dissolution de deux groupes radicaux, l’un d’ultra-gauche, l’autre d’ultra-droite. Huit mois plus tard, le recours formé par le premier est encore en instance au Conseil d’Etat.

Photo of Jean-Eric Schoettl
Jean-Eric Schoettl Go to Jean-Eric Schoettl page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Conseil d'Etat , Jeune Garde , mort de Quentin , ultragauche , ultradroite , LFI

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Eric Schoettl image
Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

Populaires

1Municipales 2026 : et voilà qui devraient être les (petits) gagnants… et les (grands) perdants
2Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
3Donald Trump sous influence russe ? Voilà ce que l’on sait du potentiel kompromat au coeur de l’affaire Epstein
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5La menace d’ultra gauche traitée à l’identique que celle de l’ultra droite : ces faits et chiffres qui démentent « l’optimisme » du ministre de l’Intérieur
6Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
7« C’est nous qui sommes agressés ! » : empêtré dans la violence d'extrême gauche, Mélenchon relègue Quentin au rang de victime secondaire