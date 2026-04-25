POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Rochette a publié "La dernière reine" aux éditions Casterman.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

25 avril 2026

"La dernière reine" de Rochette : un scénario exceptionnel, enfermé dans la monotonie des pages

Rochette a publié "La dernière reine" aux éditions Casterman.

Photo of Bertrand Devevey pour Culture-Tops
Bertrand Devevey pour Culture-Tops Go to Bertrand Devevey pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Rochette , La dernière reine , bande-dessinée , culture , culture tops , dessins

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey pour Culture-Tops image
Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

Populaires

1La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?
2Foire industrielle de Hanovre : les Chinois s’imposent, les Allemands résistent et les Français…. s’évaporent
3La Chine, puissance « non impérialiste » ? Et si la guerre en Iran venait de révéler le vrai visage de Pékin aux yeux du reste du monde
4Voilà comment le faible niveau des inégalités en France finit par se retourner contre… TOUS les Français
5Audiovisuel public : les Français ont le droit de savoir
6Les plans de la start-up qui valait 30 milliards pour inventer la guerre high tech du futur ne se passent pas comme prévu
7Impact de la lumière bleue sur le sommeil et les yeux : de nouvelles avancées scientifiques remettent en question ce que l’on croyait savoir