ATLANTI-CULTURE

1 juin 2026

La dernière étreinte : une exposition qui refuse l'effacement

L'exposition photographique la dernière étreinte a ouvert le 27 mai à la Mairie du seizième arrondissement de Paris. Vingt-six panneaux, vingt-cinq mères, quatre questions identiques posées à chacune. Le dispositif est simple. Son effet ne l'est pas.