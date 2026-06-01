ATLANTI-CULTURE
1 juin 2026
La dernière étreinte : une exposition qui refuse l'effacement
L'exposition photographique la dernière étreinte a ouvert le 27 mai à la Mairie du seizième arrondissement de Paris. Vingt-six panneaux, vingt-cinq mères, quatre questions identiques posées à chacune. Le dispositif est simple. Son effet ne l'est pas.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).
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A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).