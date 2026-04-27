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27 avril 2026

La décarbonation : l’écran de fumée d’une transition écologique à repenser

Le 14 avril 2026, l’Assemblée nationale a voté la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), par 275 voix contre 225, dans le cadre du projet de loi de « simplification de la vie économique ». Le Sénat a confirmé cette décision le lendemain, rendant la mesure définitive. Cette nouvelle volte-face législative illustre une politique écologique française profondément déséquilibrée, obsédée par la décarbonation au détriment de la préservation de la biodiversité.