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Des éoliennes et des pylônes électriques près des tours de refroidissement de la centrale thermique au lignite exploitée par le géant énergétique allemand RWE près de Neurath, dans l'ouest de l'Allemagne.
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CHANGER DE PARADYGME

27 avril 2026

La décarbonation : l’écran de fumée d’une transition écologique à repenser

Le 14 avril 2026, l’Assemblée nationale a voté la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), par 275 voix contre 225, dans le cadre du projet de loi de « simplification de la vie économique ». Le Sénat a confirmé cette décision le lendemain, rendant la mesure définitive. Cette nouvelle volte-face législative illustre une politique écologique française profondément déséquilibrée, obsédée par la décarbonation au détriment de la préservation de la biodiversité.

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MOTS-CLES

écologie , environnement , décarbonisation , France , énergie , nucléaire , électricité

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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