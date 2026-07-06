ATLANTI-CULTURE
6 juillet 2026
La dame de chez Maxim, de Georges Feydeau
Mensonges, portes qui claquent et fous rires garantis !
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESthéâtre , Feydeau , Boulevard , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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