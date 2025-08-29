Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Drapeau français. (Image d'illustration)
La crise politique de la dernière chance

Depuis la parution du manifeste de Stéphane Hessel en 2010, l’immobilisme français n’a fait que s’aggraver. Crise environnementale, dette publique, vieillissement, inégalités, violences : autant de défis que la classe politique ne parvient pas à affronter, prisonnière de postures partisanes et de promesses irréalistes. Pour Gérard Mermet, seule une mobilisation collective, fondée sur des compromis intelligents et des efforts partagés, peut encore éviter à la France de s’enfoncer dans l’anomie et de sombrer dans le chaos.

Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d'études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd'hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.

