Crash de confiance

La crise politique de la dernière chance

Depuis la parution du manifeste de Stéphane Hessel en 2010, l’immobilisme français n’a fait que s’aggraver. Crise environnementale, dette publique, vieillissement, inégalités, violences : autant de défis que la classe politique ne parvient pas à affronter, prisonnière de postures partisanes et de promesses irréalistes. Pour Gérard Mermet, seule une mobilisation collective, fondée sur des compromis intelligents et des efforts partagés, peut encore éviter à la France de s’enfoncer dans l’anomie et de sombrer dans le chaos.