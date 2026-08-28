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L'ordinateur quantique IBM Quantum System Two lors de son inauguration au centre de calcul quantique IBM-Euskadi, en Espagne, le 14 octobre 2025. Image d'illustration
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AVANCEES MAJEURES

28 août 2026

La course mondiale à la fabrication d’ordinateurs quantiques vient juste de faire un énorme bond en avant

Dans la course mondiale au développement d'ordinateurs quantiques toujours plus puissants et performants, les chercheurs viennent de franchir une nouvelle étape. Baptisée Helios, cette nouvelle machine se distingue radicalement des autres ordinateurs quantiques.

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ordinateurs quantiques , mécanique quantique , Helios , Quantinuum , QCCD

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A PROPOS DES AUTEURS
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Animesh Datta

Animesh Datta est professeur de physique théorique et dirige le groupe de recherche en science de l'information quantique. Il a bénéficié d'une bourse « Early Career Fellowship » de l'EPSRC entre 2014 et 2019 et a rejoint l'université de Warwick en tant que professeur adjoint en 2015.