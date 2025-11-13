Lune. (Image d'illustration)
La Chine va se rendre sur la Lune d'ici 2030 : voilà tout ce qu'il faut savoir cette mission et pourquoi elle est importante
Pékin avance à grande vitesse vers un alunissage habité d’ici 2030, bousculant la Nasa et redessinant l’équilibre spatial mondial. Entre prouesses technologiques, vision stratégique et moyens colossaux, la Chine se place en candidate crédible pour devenir la première puissance à écrire les règles de la prochaine ère lunaire.
