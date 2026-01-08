POLITIQUE
Le drapeau Chinois. (Image d'illustration)

©

Le drapeau Chinois. (Image d'illustration)

INTERETS VS VALEURS

8 janvier 2026

La Chine, un ami qui vous veut (très moyennement) du bien

Alliances proclamées, solidarités conditionnelles, droit international à géométrie variable. Derrière le discours d’« amitiés indéfectibles », la Chine assume une diplomatie fondamentalement pragmatique, où seuls comptent les intérêts. Le cas vénézuélien en offre une démonstration brutale.



Barthélémy Courmont Go to Barthélémy Courmont page et Emmanuel Lincot Go to Emmanuel Lincot page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS

Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille où il dirige le Master Histoire - Relations internationales. Il est également directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Asie-Pacifique et co-rédacteur en chef d'Asia Focus. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les quetsions asiatiques contemporaines. Barthélémy Courmont (@BartCourmont) / Twitter 


Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.

 

