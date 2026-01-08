©
Le drapeau Chinois. (Image d'illustration)
INTERETS VS VALEURS
8 janvier 2026
La Chine, un ami qui vous veut (très moyennement) du bien
Alliances proclamées, solidarités conditionnelles, droit international à géométrie variable. Derrière le discours d’« amitiés indéfectibles », la Chine assume une diplomatie fondamentalement pragmatique, où seuls comptent les intérêts. Le cas vénézuélien en offre une démonstration brutale.
9 min de lecture
Barthélémy Courmont est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille où il dirige le Master Histoire - Relations internationales. Il est également directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Asie-Pacifique et co-rédacteur en chef d'Asia Focus. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les quetsions asiatiques contemporaines. Barthélémy Courmont (@BartCourmont) / Twitter
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.
