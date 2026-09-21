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Des robots humanoïdes s'affrontent lors de la finale du 100 mètres pour petits robots, durant les deuxièmes Jeux mondiaux des robots humanoïdes, au Stade national de patinage de vitesse de Pékin, le 26 août 2026.
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ESSOR DE LA ROBOTIQUE HUMANOIDE

21 septembre 2026

La Chine explore l'utilisation de robots humanoïdes pour la guerre mais quel rôle pourraient-ils réellement jouer ?

Lors des World Humanoid Robot Games à Pékin, un robot humanoïde nommé Tiangong Ultra a couru le 100 mètres en un temps stupéfiant de 8,64 secondes, pulvérisant ainsi le légendaire record du monde humain de 9,58 secondes détenu par le sprinter jamaïcain Usain Bolt.

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MOTS-CLES

robotique , Chine , robots , guerre , World Humanoid Robot Games , forces armées

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kartikeya Walia

Les recherches de Kartikeya Walia se situent à l'intersection de la conception, de la fabrication et de la robotique. Au cours de son parcours d'ingénieur en Inde, Kartikeya a participé activement à des projets pendant ses études de premier cycle, naviguant habilement entre les contraintes logistiques et financières et les limites inhérentes.