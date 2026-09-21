ESSOR DE LA ROBOTIQUE HUMANOIDE
21 septembre 2026
La Chine explore l'utilisation de robots humanoïdes pour la guerre mais quel rôle pourraient-ils réellement jouer ?
Lors des World Humanoid Robot Games à Pékin, un robot humanoïde nommé Tiangong Ultra a couru le 100 mètres en un temps stupéfiant de 8,64 secondes, pulvérisant ainsi le légendaire record du monde humain de 9,58 secondes détenu par le sprinter jamaïcain Usain Bolt.
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THEMATIQUESInternational
Les recherches de Kartikeya Walia se situent à l'intersection de la conception, de la fabrication et de la robotique. Au cours de son parcours d'ingénieur en Inde, Kartikeya a participé activement à des projets pendant ses études de premier cycle, naviguant habilement entre les contraintes logistiques et financières et les limites inhérentes.
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Les recherches de Kartikeya Walia se situent à l'intersection de la conception, de la fabrication et de la robotique. Au cours de son parcours d'ingénieur en Inde, Kartikeya a participé activement à des projets pendant ses études de premier cycle, naviguant habilement entre les contraintes logistiques et financières et les limites inhérentes.