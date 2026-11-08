ATLANTI-CULTURE
8 novembre 2026
"La Chartreuse de Parme" de Stendhal : il est des prisons où les cœurs se découvrent plus libres qu'au-dehors
La version livre audio de "La Chartreuse de Parme" de Stendhal est publiée aux éditions Thélème.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).