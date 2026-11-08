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ATLANTI-CULTURE

8 novembre 2026

"La Chartreuse de Parme" de Stendhal : il est des prisons où les cœurs se découvrent plus libres qu'au-dehors

La version livre audio de "La Chartreuse de Parme" de Stendhal est publiée aux éditions Thélème.

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culture , culture tops , La chartreuse de Parme , Stendhal , Napoléon , éditions Thélème , Guillaume Gallienne , livre , roman , grand classique , littérature , livre audio , audio livre , prison , coeur , Waterloo

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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