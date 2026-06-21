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Blurred background"La Cerisaie" de Anton Tchekhov est à voir au Théâtre de la Tempête (Cartoucherie).
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ATLANTI-CULTURE

21 juin 2026

"La Cerisaie" de Anton Tchekhov (adaptation d’Aurélie Van Den Daele) : émotion et mémoire des lieux

"La Cerisaie" de Anton Tchekhov est à voir au Théâtre de la Tempête (Cartoucherie).

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MOTS-CLES

Une Cerisaie , Anton Tchekhov , Aurélie Van Den Daele , théâtre , La cartoucherie , adaptation , culture , culture tops , pièce de théâtre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

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