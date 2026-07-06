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WORLD IN MAPS

6 juillet 2026

La carte du monde sans les pays de plus de 100 millions d’habitants

Seuls 14 pays ont franchi le seuil des 100 millions d'habitants, et ensemble ils représentent plus de la moitié des 8,1 milliards d'habitants de la planète, selon la Division de la population des Nations Unies.

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World in Maps , pays , 100 millions d'habitants , monde , carte

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