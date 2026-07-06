WORLD IN MAPS
6 juillet 2026
La carte du monde sans les pays de plus de 100 millions d’habitants
Seuls 14 pays ont franchi le seuil des 100 millions d'habitants, et ensemble ils représentent plus de la moitié des 8,1 milliards d'habitants de la planète, selon la Division de la population des Nations Unies.
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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