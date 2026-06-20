PACTE
20 juin 2026
La bombe budgétaire enfouie dans le pacte migratoire
Le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile est officiellement entré en vigueur. Présentée comme une réforme historique, cette refonte du système migratoire européen pourrait toutefois ouvrir la voie à une harmonisation des prestations accordées aux demandeurs d’asile, avec des conséquences potentiellement lourdes pour les finances publiques de certains États membres.
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MOTS-CLESsociété , Union-Européenne , migration , pacte
THEMATIQUESEurope
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.
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Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.