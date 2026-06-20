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Union Européenne. (Image d'illustration)
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PACTE

20 juin 2026

La bombe budgétaire enfouie dans le pacte migratoire

Le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile est officiellement entré en vigueur. Présentée comme une réforme historique, cette refonte du système migratoire européen pourrait toutefois ouvrir la voie à une harmonisation des prestations accordées aux demandeurs d’asile, avec des conséquences potentiellement lourdes pour les finances publiques de certains États membres.

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MOTS-CLES

société , Union-Européenne , migration , pacte

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Sven R Larson

Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.

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