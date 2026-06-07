ATLANTI-CULTURE
7 juin 2026
"La Basilique Saint-Maurice d’Épinal" : classée en 1846 et toujours méconnue
Le beau livre "La Basilique Saint-Maurice d’Épinal" est publié aux éditions Lieux Dits, dans la collection "Parcours du Patrimoine".
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").