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ATLANTI-CULTURE

7 juin 2026

"La Basilique Saint-Maurice d’Épinal" : classée en 1846 et toujours méconnue

Le beau livre "La Basilique Saint-Maurice d’Épinal" est publié aux éditions Lieux Dits, dans la collection "Parcours du Patrimoine".

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MOTS-CLES

culture , culture tops , monument , basilique , Epinal , basilique Saint-Maurice , monument historique , Patrimoine , Vosges , région

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bénard

Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").