©
La décision de la Commission européenne, le 26 janvier, de qualifier WhatsApp de très grande plateforme en ligne marque une nouvelle étape dans le renforcement du contrôle de Bruxelles sur le numérique.
LIBERTE D'EXPRESSION
28 janvier 2026
L'UE renforce son contrôle sur WhatsApp, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à la liberté d'expression
Un reclassement technique aux conséquences considérables place WhatsApp sous le régime des règles numériques les plus strictes de l'UE.
3 min de lecture
MOTS-CLESwhatsapp , Union Européenne , règles numériques , dsa , Commission européenne , liberté d'expression
THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.