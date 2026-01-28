POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La décision de la Commission européenne, le 26 janvier, de qualifier WhatsApp de très grande plateforme en ligne marque une nouvelle étape dans le renforcement du contrôle de Bruxelles sur le numérique.

©

La décision de la Commission européenne, le 26 janvier, de qualifier WhatsApp de très grande plateforme en ligne marque une nouvelle étape dans le renforcement du contrôle de Bruxelles sur le numérique.

LIBERTE D'EXPRESSION

28 janvier 2026

L'UE renforce son contrôle sur WhatsApp, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à la liberté d'expression

Un reclassement technique aux conséquences considérables place WhatsApp sous le régime des règles numériques les plus strictes de l'UE.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

whatsapp , Union Européenne , règles numériques , dsa , Commission européenne , liberté d'expression

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.