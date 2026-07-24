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L'antidiabétique "Ozempic" produit par le laboratoire danois "Novo Nordisk"
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GARE AUX FAUX ESPOIRS

24 juillet 2026

L'Ozempic est-il vraiment une arme de prévention des cancers ?

Le cancer figure parmi les pathologies les plus complexes à étudier, car il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais de plus d'une centaine de maladies distinctes. Le cancer du sein, le cancer du poumon et les cancers du sang ne sont pas des variantes d'une même maladie ; chacun possède sa propre biologie et son propre profil de risques génétiques, environnementaux et comportementaux.

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MOTS-CLES

Ozempic , médicament , cancer , GLP-1 , diabète , système immunitaire , tumeurs

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Ziyad Al-Aly

Ziyad Al-Aly est épidémiologiste clinicien à l'Université de Washington à St. Louis.