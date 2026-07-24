GARE AUX FAUX ESPOIRS

L'Ozempic est-il vraiment une arme de prévention des cancers ?

Le cancer figure parmi les pathologies les plus complexes à étudier, car il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais de plus d'une centaine de maladies distinctes. Le cancer du sein, le cancer du poumon et les cancers du sang ne sont pas des variantes d'une même maladie ; chacun possède sa propre biologie et son propre profil de risques génétiques, environnementaux et comportementaux.