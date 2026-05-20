(DES)HONNEUR
20 mai 2026
L'Ordre européen du Mérite ou la Médaille de la déchéance ?
Les élites européennes ont transformé une puissance en sujet de plaisanterie, puis se décorent elles-mêmes pour cet effondrement.
4 min de lecture
Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.
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Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.