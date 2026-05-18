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Blurred background"L'Odyssée de Luca - Face au naufrage de la raison" : un essai vivant et fluide
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ATLANTI-CULTURE

18 mai 2026

"L'Odyssée de Luca - Face au naufrage de la raison" : un essai vivant et fluide

La formation de l’esprit critique et le risque de voir la raison s’affaiblir dans le monde contemporain. De : Catherine Brechignac Éditions du Cerf Parution le 8 janvier 2026 189 pages 19,90 €

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MOTS-CLES

L'Odyssée de Luca , naufrage , raison , Catherine Bréchignac , éditions du Cerf

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marine Baron pour Culture-Tops

Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).