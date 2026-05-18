ATLANTI-CULTURE

18 mai 2026

"L'Odyssée de Luca - Face au naufrage de la raison" : un essai vivant et fluide

La formation de l’esprit critique et le risque de voir la raison s’affaiblir dans le monde contemporain. De : Catherine Brechignac Éditions du Cerf Parution le 8 janvier 2026 189 pages 19,90 €