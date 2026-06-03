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3 juin 2026

L'intelligence artificielle améliore la reconnaissance faciale et vous identifie de mieux en mieux

L’intelligence artificielle transforme profondément la reconnaissance faciale, désormais capable d’identifier des individus avec une précision toujours plus élevée dans les aéroports, stades ou espaces publics. Si ces technologies promettent des usages plus rapides et sécurisés, leur généralisation soulève aussi des inquiétudes persistantes autour de la vie privée, des biais et des risques d’erreurs d’identification, parfois lourds de conséquences.