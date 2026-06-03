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Un écran montre des visiteurs filmés par des caméras de sécurité dotées d'intelligence artificielle et de technologie de reconnaissance faciale lors de la 14e Exposition internationale de Chine sur la sécurité publique au Centre international des expositions de Chine à Pékin.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

3 juin 2026

L'intelligence artificielle améliore la reconnaissance faciale et vous identifie de mieux en mieux

L’intelligence artificielle transforme profondément la reconnaissance faciale, désormais capable d’identifier des individus avec une précision toujours plus élevée dans les aéroports, stades ou espaces publics. Si ces technologies promettent des usages plus rapides et sécurisés, leur généralisation soulève aussi des inquiétudes persistantes autour de la vie privée, des biais et des risques d’erreurs d’identification, parfois lourds de conséquences.

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MOTS-CLES

science , nouvelles technologies , innovation , reconnaissance faciale , progrès , données personnelles , vie privée , erreurs , identification , identité , Intelligence Artificielle

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A PROPOS DES AUTEURS
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Vijayan Asari

Vijayan Asari est professeur de génie électrique et informatique à l'Université de Dayton.