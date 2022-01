Des raisons insoupçonnées peuvent expliquer le climat et les craintes autour de l'inflation.

Atlantico : Depuis la réouverture de l'économie mondiale, l'inflation a bondi partout dans le monde. Quelles sont les causes les plus probables de ce phénomène ?

Francesco D’Acunto et Michael Weber : Nous pouvons penser à trois causes principales : les perturbations du côté de l'offre, les pressions du côté de la demande et les pressions sur le marché du travail.

Les perturbations de l'offre sont une conséquence directe des arrêts de l'économie liés à Covid-19 - un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La réouverture de l'économie s'apparente au redémarrage d'un moteur qui a été éteint pendant des mois en raison des conditions hivernales : il faut du temps pour retrouver sa pleine puissance. De même, les chaînes d'approvisionnement ont besoin de temps pour retrouver leur pleine capacité : de nombreux travailleurs ont été déplacés pendant la pandémie, les machines, les camions et autres moyens de transport nécessitent un entretien rigoureux, plusieurs entreprises ont disparu, dont les fournisseurs d'importants biens intermédiaires, etc. Le redémarrage lent réduit la disponibilité immédiate des produits et donc augmente leurs prix.

Les pressions de la demande se sont ajoutées pour créer un mélange explosif. Elles sont nées du fait que de nombreux ménages ont thésaurisé leurs économies en continuant à percevoir leurs revenus, ayant beaucoup moins d'occasions de dépenser en produits et services alors qu'ils étaient confinés de force chez eux. Une fois l'économie rouverte, ces consommateurs ont sauté sur les nouvelles occasions de dépenser. S'ajoutant aux pénuries de l'offre, les pressions de la demande ont poussé l'inflation encore plus haut.

La troisième cause - les pressions sur le marché du travail - est due au fait que de nombreux travailleurs ont eu la possibilité de s'engager dans des recherches d'emploi plus longues lors de la réouverture de l'économie afin de trouver un meilleur emploi, souvent grâce à des programmes de sécurité et de protection sociale généreux pendant la crise. Ajoutez à cela les travailleurs plus âgés qui ont abandonné la population active pendant les fermetures liées à la Covid-19 sans avoir l'intention de revenir et vous obtenez une friction supplémentaire.

Dans quelle mesure l'inflation actuelle est-elle susceptible de se résorber à moyen terme ?

Comme toutes les causes fondamentales sont temporaires, il est très probable que l'inflation se résorbe à moyen terme (dans les deux ans) : les perturbations du côté de l'offre se résorberont à mesure que les entreprises réoptimiseront leurs machines et leurs systèmes de transport ; les perturbations du côté de la demande s'estomperont également lorsque l'épargne excédentaire que de nombreux consommateurs ont accumulée pendant les fermetures durant la pandémie se dissipera. Enfin, les pénuries sur le marché du travail se résorberont également lorsque les travailleurs auront réoptimisé leur recherche d'emploi. Si les causes fondamentales étaient le seul moteur de l'inflation, nous ne devrions pas nous inquiéter.

Les inquiétudes concernant l'inflation vont-elles agir comme une prophétie auto-réalisatrice ? Comment cela se passe-t-il ?

Vous touchez là un point crucial, qui est d'ailleurs la principale préoccupation de la situation actuelle. En dépit de l'aspect fondamental temporaire, les croyances des consommateurs concernant l'inflation future peuvent se transformer en une prophétie auto-réalisatrice, comme le montrent nos récentes recherches universitaires. Les consommateurs réagissent beaucoup plus aux changements de prix positifs qu'aux changements de prix négatifs, et donc les poussées d'inflation temporaires peuvent engendrer des croyances selon lesquelles l'inflation sera élevée pendant plus longtemps que ne le justifient les fondamentaux.

Ces croyances brutales et infondées amèneront de nombreux consommateurs à accentuer les pressions sur la demande, car ils pensent que les prix augmenteront encore plus à l'avenir. Les travailleurs demanderont des augmentations de salaire soutenues pour faire face à ce qu'ils croient être une augmentation permanente des prix. Ces deux forces alimenteront l'inflation au-delà de ce que les fondamentaux justifient.

Comment éviter ce phénomène ? Quelles sont les mesures à prendre ou à éviter ?

Malheureusement, les politiques traditionnelles, telles que les hausses des taux d'intérêt, pourraient même aggraver la situation : en augmentant le coût des emprunts, les entreprises confrontées à des perturbations de l'offre et disposant de faibles liquidités auront encore plus de mal à réduire ces perturbations, par exemple parce qu'elles ne pourront pas acheter de nouvelles machines ou de nouveaux moyens de transport.

Ce phénomène ne peut être évité que par des politiques qui gèrent les croyances des consommateurs. Un outil crucial que les banques centrales du monde entier ont à peine utilisé jusqu'à présent est la communication large et directe avec les consommateurs ordinaires : les banques centrales devraient communiquer de manière très explicite quelles sont les causes des poussées d'inflation et pourquoi elles sont temporaires. Les banques centrales devraient exploiter leur niveau de confiance parmi les ménages et les atteindre avec des moyens de communication directs, tels que les médias traditionnels et les réseaux sociaux.

Pour retrouver l'étude de Francesco D'Acunto et Michael Weber publiée sur VoxEU : cliquez ICI

