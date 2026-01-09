©
Sur cette photographie distribuée par l'agence d'État russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine visite Uralvagonzavod, la principale usine de chars du pays dans l'Oural, le 15 février 2024.
RETARD IRRATTRAPABLE ?
9 janvier 2026
L'industrie automobile russe en panne : l’impact des sanctions a généré un retour en arrière de plusieurs décennies
Derrière une apparente continuité de la production automobile en Russie, les sanctions occidentales ont profondément désorganisé un secteur autrefois intégré aux chaînes de valeur mondiales. Recul technologique, dépendance accrue, perte de compétences et vieillissement du parc : l’industrie automobile russe illustre désormais, de manière concentrée, les effets structurels durables de l’isolement économique.
9 min de lecture
MOTS-CLESRussie , industrie automobile , sanctions économiques , guerre en ukraine , usines , emplois , travail , marche
THEMATIQUESGéopolitique
Vakhtang Partsvania est Économiste et Professeur associé du Département d'administration publique et de politique publique du RANEPA.
Populaires
Vakhtang Partsvania est Économiste et Professeur associé du Département d'administration publique et de politique publique du RANEPA.