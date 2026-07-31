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L'asphalte traditionnel est composé d'un mélange de pierres, de sable et d'un liant dérivé du pétrole appelé bitume, qui assure la cohésion de l'ensemble.
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SECONDE VIE

31 juillet 2026

L'incorporation de plastique dans l'asphalte pourrait prolonger la durée de vie des routes et les rendre plus résistantes aux fissures sous l'effet de la chaleur

À l'échelle mondiale, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, et moins de 10 % sont recyclées. Une grande partie du reste finit incinérée, enfouie ou dérivant dans les cours d'eau ; c'est un problème qui ne cesse de s'aggraver.

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MOTS-CLES

déchets plastiques , routes , asphalte , goudron , Pollution , recyclage , canicule , fortes chaleurs

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Md S Hossain

Le Dr Sahadat Hossain est professeur au département de génie civil de l'Université du Texas à Arlington. Il a obtenu une licence en génie civil à l'Indian Institute of Technology (IIT) de Bombay (Inde), une maîtrise en géotechnique à l'Asian Institute of Technology (AIT) de Bangkok (Thaïlande) et un doctorat à la North Carolina State University (NCSU) de Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis).