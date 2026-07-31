Le Dr Sahadat Hossain est professeur au département de génie civil de l'Université du Texas à Arlington. Il a obtenu une licence en génie civil à l'Indian Institute of Technology (IIT) de Bombay (Inde), une maîtrise en géotechnique à l'Asian Institute of Technology (AIT) de Bangkok (Thaïlande) et un doctorat à la North Carolina State University (NCSU) de Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis).