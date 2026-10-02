ATLANTI-CULTURE
2 octobre 2026
"L'inconnue du quai de Javel" de Philippe Jaenada : la tentative d’élucidation d’un meurtre commis soixante-quinze ans plus tôt. Un roman-enquête à la Simenon à ne pas manquer
Le livre "L'inconnue du quai de Javel" de Philippe Jaenada est publié aux éditions Flammarion.
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A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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