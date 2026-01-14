©
Le logo de Grok.
REGULATION
14 janvier 2026
L'IA produit de plus en plus d'images sexualisées, voilà comment elle pourrait aussi être utilisée pour les bloquer
Alors que les générateurs d’images par IA facilitent la création massive de contenus sexualisés et de deepfakes non consentis, l’affaire Grok relance le débat mondial sur les dérives de ces technologies. Mais les mêmes outils qui permettent ces abus pourraient aussi, en théorie, servir à les prévenir. Reste à savoir si les entreprises et les États sont prêts à en faire une priorité réelle plutôt qu’un simple affichage réglementaire.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESGrok , censure , Modération , fake-news , contenus sexualisés , deepfakes , Intelligence Artificielle , innovation
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Simon Thorne est maître de conférences en informatique et systèmes d'information à la Cardiff Metropolitan University.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Simon Thorne est maître de conférences en informatique et systèmes d'information à la Cardiff Metropolitan University.