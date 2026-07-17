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POINT DE VUE

17 juillet 2026

L'IA mal déployée coûte plus cher qu'elle ne rapporte aux entreprises françaises

L’intelligence artificielle générative s’est rapidement diffusée dans les usages professionnels, mais son adoption ne se traduit pas encore systématiquement par des gains de productivité. Entre outils déployés sans stratégie, usages non encadrés et manque d’accompagnement des équipes, les entreprises doivent désormais passer d’une logique d’expérimentation à une démarche structurée pour créer une véritable valeur opérationnelle.

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MOTS-CLES

IA , entreprises , productivité , formation , Claude , Chat-gpt , Gemini , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Tristan Duranté

Tristan Duranté, expert en intelligence artificielle appliquée et co-fondateur de Studeria. Il accompagne l'acculturation à l'IA en entreprise, en particulier auprès d'équipes non techniques.