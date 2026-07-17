POINT DE VUE

L'IA mal déployée coûte plus cher qu'elle ne rapporte aux entreprises françaises

L’intelligence artificielle générative s’est rapidement diffusée dans les usages professionnels, mais son adoption ne se traduit pas encore systématiquement par des gains de productivité. Entre outils déployés sans stratégie, usages non encadrés et manque d’accompagnement des équipes, les entreprises doivent désormais passer d’une logique d’expérimentation à une démarche structurée pour créer une véritable valeur opérationnelle.