MARCHES FINANCIERS

L'IA a renchéri le coût de l'emprunt : un expert explique l'évolution des marchés obligataires

Les États ne sont désormais plus les seuls à se disputer les capitaux des investisseurs. Avec l’explosion des besoins de financement liés à l’intelligence artificielle, les entreprises empruntent massivement pour construire centres de données et infrastructures, tandis que les gouvernements continuent de creuser leurs déficits. Cette concurrence contribue à faire monter les rendements obligataires et, avec eux, le coût de la dette publique. Un changement de donne qui pourrait durablement compliquer le financement des États.