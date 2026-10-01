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Blurred backgroundDes passants marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York, le 4 avril 2025.
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MARCHES FINANCIERS

1 octobre 2026

L'IA a renchéri le coût de l'emprunt : un expert explique l'évolution des marchés obligataires

Les États ne sont désormais plus les seuls à se disputer les capitaux des investisseurs. Avec l’explosion des besoins de financement liés à l’intelligence artificielle, les entreprises empruntent massivement pour construire centres de données et infrastructures, tandis que les gouvernements continuent de creuser leurs déficits. Cette concurrence contribue à faire monter les rendements obligataires et, avec eux, le coût de la dette publique. Un changement de donne qui pourrait durablement compliquer le financement des États.

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économie , marché obligataire , Wall Street , dollar , États-Unis , Donald Trump , emprunt , bourses , Royaume-Uni , France , évolution

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Alex Dryden

Alex Dryden est doctorant en économie, SOAS, à l'Université de Londres.

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