MARCHES FINANCIERS
1 octobre 2026
L'IA a renchéri le coût de l'emprunt : un expert explique l'évolution des marchés obligataires
Les États ne sont désormais plus les seuls à se disputer les capitaux des investisseurs. Avec l’explosion des besoins de financement liés à l’intelligence artificielle, les entreprises empruntent massivement pour construire centres de données et infrastructures, tandis que les gouvernements continuent de creuser leurs déficits. Cette concurrence contribue à faire monter les rendements obligataires et, avec eux, le coût de la dette publique. Un changement de donne qui pourrait durablement compliquer le financement des États.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alex Dryden est doctorant en économie, SOAS, à l'Université de Londres.
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Alex Dryden est doctorant en économie, SOAS, à l'Université de Londres.