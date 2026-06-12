ATLANTI-CULTURE
12 juin 2026
"L'homme chevreuil, sept ans de vie sauvage" de Geoffroy Delorme, Vincent Zabus, Jean-Denis Pendanx : une belle invitation à découvrir de l'intérieur, la vraie vie des chevreuils
La bande dessinée "L'homme chevreuil, sept ans de vie sauvage" de Geoffroy Delorme, Vincent Zabus et Jean-Denis Pendanx est publiée aux éditions Les Arènes.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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