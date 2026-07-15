POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.
See image caption
See copyright

RESSOURCES IN SITU

15 juillet 2026

L'extraction d'oxygène du sol lunaire représente-t-elle l'avenir de l'exploration spatiale ?

Une nouvelle course à la Lune s'engage entre les États-Unis et la Chine. Contrairement à ce qui se passait il y a cinquante ans, l'objectif n'est plus simplement d'y atterrir et d'en repartir, mais d'établir une base permettant une présence durable et des séjours prolongés à la surface de notre satellite naturel. Il s'agit désormais d'utiliser la Lune comme terrain d'essai pour des technologies qui nous permettront d'aller plus loin, notamment vers Mars.

Photo of Jack Robinot
Photo of Alexis Paillet
Photo of Stéphane Abanades
Photo of Sylvain Rodat
Jack Robinot Go to Jack Robinot page , Alexis Paillet Go to Alexis Paillet page , Stéphane Abanades Go to Stéphane Abanades pageetSylvain Rodat Go to Sylvain Rodat page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

oxygène , exploration spatiale , espace , lune , sol lunaire

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Jack Robinot image
Jack Robinot

Jack Robinot est doctorant au laboratoire PROMES CNRS. Ses travaux de thèse portent sur la production d'oxygène à partir de la roche lunaire grâce à la concentration solaire.

Alexis Paillet image
Alexis Paillet

Alexis Paillet est chef du projet Spaceship FR et responsable des technologies d’exploration au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) à Toulouse. Il est ingénieur aéronautique et spatial de Supaero à Toulouse et titulaire d’un doctorat en étude planétaire.

Stéphane Abanades image
Stéphane Abanades

Stéphane Abanades est Ingénieur ENSIACET (Toulouse, France); Docteur en sciences de l'ingénierie de l'environnement; Directeur de Recherche CNRS (PROMES, Font-Romeu, France). Ses domaines de recherche portent sur la production de carburants solaires (hydrogène, syngas,...), les matériaux, le stockage d'énergie, la métallurgie, la valorisation du CO2, les réacteurs chimiques à haute température...

Sylvain Rodat image
Sylvain Rodat

Sylvain Rodat est hercheur au CNRS au laboratoire PROMES (PROcédés, Matériaux et Energie Solaire).

Il jouit de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des procédés solaires haute température (pyrolyse, gazéification, métallurgie, ...).