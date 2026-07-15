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15 juillet 2026
L'extraction d'oxygène du sol lunaire représente-t-elle l'avenir de l'exploration spatiale ?
Une nouvelle course à la Lune s'engage entre les États-Unis et la Chine. Contrairement à ce qui se passait il y a cinquante ans, l'objectif n'est plus simplement d'y atterrir et d'en repartir, mais d'établir une base permettant une présence durable et des séjours prolongés à la surface de notre satellite naturel. Il s'agit désormais d'utiliser la Lune comme terrain d'essai pour des technologies qui nous permettront d'aller plus loin, notamment vers Mars.
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THEMATIQUESScience
Jack Robinot est doctorant au laboratoire PROMES CNRS. Ses travaux de thèse portent sur la production d'oxygène à partir de la roche lunaire grâce à la concentration solaire.
Alexis Paillet est chef du projet Spaceship FR et responsable des technologies d’exploration au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) à Toulouse. Il est ingénieur aéronautique et spatial de Supaero à Toulouse et titulaire d’un doctorat en étude planétaire.
Stéphane Abanades est Ingénieur ENSIACET (Toulouse, France); Docteur en sciences de l'ingénierie de l'environnement; Directeur de Recherche CNRS (PROMES, Font-Romeu, France). Ses domaines de recherche portent sur la production de carburants solaires (hydrogène, syngas,...), les matériaux, le stockage d'énergie, la métallurgie, la valorisation du CO2, les réacteurs chimiques à haute température...
Sylvain Rodat est hercheur au CNRS au laboratoire PROMES (PROcédés, Matériaux et Energie Solaire).
Il jouit de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des procédés solaires haute température (pyrolyse, gazéification, métallurgie, ...).
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Jack Robinot est doctorant au laboratoire PROMES CNRS. Ses travaux de thèse portent sur la production d'oxygène à partir de la roche lunaire grâce à la concentration solaire.
Alexis Paillet est chef du projet Spaceship FR et responsable des technologies d’exploration au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) à Toulouse. Il est ingénieur aéronautique et spatial de Supaero à Toulouse et titulaire d’un doctorat en étude planétaire.
Stéphane Abanades est Ingénieur ENSIACET (Toulouse, France); Docteur en sciences de l'ingénierie de l'environnement; Directeur de Recherche CNRS (PROMES, Font-Romeu, France). Ses domaines de recherche portent sur la production de carburants solaires (hydrogène, syngas,...), les matériaux, le stockage d'énergie, la métallurgie, la valorisation du CO2, les réacteurs chimiques à haute température...
Sylvain Rodat est hercheur au CNRS au laboratoire PROMES (PROcédés, Matériaux et Energie Solaire).
Il jouit de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des procédés solaires haute température (pyrolyse, gazéification, métallurgie, ...).