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L'extraction d'oxygène du sol lunaire représente-t-elle l'avenir de l'exploration spatiale ?

Une nouvelle course à la Lune s'engage entre les États-Unis et la Chine. Contrairement à ce qui se passait il y a cinquante ans, l'objectif n'est plus simplement d'y atterrir et d'en repartir, mais d'établir une base permettant une présence durable et des séjours prolongés à la surface de notre satellite naturel. Il s'agit désormais d'utiliser la Lune comme terrain d'essai pour des technologies qui nous permettront d'aller plus loin, notamment vers Mars.