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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

17 juillet 2026

L'Express vire RN parano, le Nouvel Obs se rassure avec les failles Bardella Le Pen; Marianne ausculte l'été meurtrier; Le Point iconise Bally Bagayoko; Le capitalisme, arme ukrainienne la plus puissante; L'argent sale se blanchit à tous les coins de rue

A la Une de vos hebdos cette semaine : si L'Express comme L'Obs surfent sur nos tendances paranoïaques, c'est sur nos envies de nous distraire que compte Le Point : il nous emmène sur les bords du Nil et dévoile les derniers secrets de l’Égypte des pharaons. Grâce aux nouvelles technologies, vous pouvez monter en haut du phare d’Alexandrie, voir en 3D le visage des pharaons, lire les hiéroglyphes des papyrus sans les dérouler…

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France , Politique , RN , Rassemblement National , Marine Lepen , Jordan Bardella , Nouvel Obs , Marianne , Revue de presse , L'Express , hebdo

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 