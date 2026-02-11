POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse au palais de la Moncloa à Madrid, le 15 décembre 2025.
See image caption
See copyright

REGULARISATION MASSIVE

11 février 2026

L'Espagne s'attire les foudres de l'Europe après avoir régularisé la situation de 500 000 migrants

Les critiques soulignent que la décision d'un pays en matière d'immigration peut lier le reste de l'Union européenne en raison des règles de libre circulation qui régissent l'Union.

Photo of Michael Curzon
Michael Curzon Go to Michael Curzon page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Espagne , migrants , immigration , Pedro Sanchez , Union Européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon image
Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
3Et si nous n’avions rien compris à ce qui rend l’exercice physique efficace ? Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui
4Poilâne : chronique bien française d’un succès iconique d’une entreprise… désormais en grand danger
5Obsédées résiduelles : Francesca Albanese désigne Israël comme « ennemi commun de l’humanité » et Rima Hassan assimile le pays aux Nazis
6SOS vertige démocratique : les partis politiques comprennent très mal les attentes de leurs électeurs et les électeurs ne votent pas pour ce qu’ils disent souhaiter…
7Liaison avec Emmanuel Macron ? Golshifteh Farahani dément les rumeurs… tout en jouant avec le feu ?