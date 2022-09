L’économie russe souffre plus qu’il n’y paraît

La guerre et les sanctions économiques entraînent une baisse des importations et des exportations en Russie.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia et traduit avec leur aimable autorisation

Bien que la fin de l'année soit encore loin et que de nombreuses tendances puissent encore changer, 2022 a sans aucun doute été assez unique pour l'économie russe. En termes de profondeur du ralentissement économique, elle va certainement "surpasser" l'année de crise de 2009, où le PIB de la Fédération de Russie a reculé de 7,9 %. En ce qui concerne la démondialisation, elle dépassera tous les paramètres de 2014-2015, lorsque la Russie a été soumise pour la première fois aux sanctions occidentales à la suite de l'occupation de la Crimée et des efforts pour provoquer le séparatisme dans les régions orientales de l'Ukraine. Cela dit, la crise actuelle diffère sensiblement des précédentes en termes de dynamique : contrairement au passé, il n'y a pas eu de forte dépréciation du rouble (cette année, sa valeur a été rétablie, ce qui n'était pas le cas auparavant) ; la chute des marchés boursiers a également été beaucoup moins importante (baisse d'un tiers maintenant contre une contraction de deux fois en 2014-2015 et de près de cinq fois en 2008-2009). Mais le facteur le plus paradoxal à mes yeux est la situation du commerce extérieur et de la balance des paiements.

Comme nous le savons, après le début de la guerre en Ukraine, les autorités russes se sont empressées de classer les statistiques du commerce extérieur du pays. Cet effort, bien sûr, semble plutôt ridicule puisque les agences statistiques des pays partenaires continuent de publier leurs chiffres (même si, pour être juste, nous devons admettre que les données russes différaient des données des partenaires dans la plupart des cas, parfois de manière assez significative). Quoi qu'il en soit, les données des agences statistiques étrangères ainsi que les informations indirectes de la Russie (telles que la publication des principaux paramètres de la balance des paiements pour le premier semestre) indiquent que la situation du commerce extérieur a été unique cette année (et cela ne changera pas jusqu'à la fin de l'année).

D'une manière générale, deux facteurs entrent en jeu : l'habituel et l'inattendu. Le facteur habituel est la baisse des importations (elle représentait 37,3% en 2009 et 36,1% en 2015), traditionnellement causée par la diminution de la demande effective des consommateurs finaux. Au cours du premier semestre 2022, cet indicateur a diminué de 6,55% (et de 22,4% au deuxième trimestre), et aucune reprise n'est prévue dans un avenir proche. Contrairement aux crises précédentes, la baisse des importations est maintenant causée non seulement par la chute de la demande, mais aussi par les restrictions imposées sur certains biens et, en outre, par l'arrêt des importations de composants et d'équipements, reçus auparavant via le "commerce intra-entreprise" (par exemple, les fournitures de composants pour l'assemblage de voitures, de machines-outils ou d'appareils ménagers). D'ici la fin de l'année, les importations pourraient diminuer de 25 %, sans toutefois atteindre les niveaux enregistrés lors des deux précédentes récessions (ce qui signifie seulement que les sanctions ont moins d'impact sur les niveaux d'importation que le taux de change du rouble).

Ce qui s'est avéré être le facteur inattendu, c'est la situation des livraisons à l'exportation. En effet, toutes, à l'exception des expéditions de pétrole, ont sensiblement diminué en volume (entre janvier et juillet, les exportations de gaz ont chuté de 36 %, l'acier et les engrais ont diminué de près d'un tiers, le charbon de 29 % et le blé de 27 %). En revanche, le pétrole a été envoyé en Europe en quantités de plus en plus importantes (sous l'influence des attentes d'un embargo sur les approvisionnements russes prévu à partir de début décembre, et des prix du gaz incroyablement élevés, qui ont rendu les achats de pétrole intéressants à presque tous les prix). En conséquence, les exportations de pétrole de la Russie vers l'Europe ont récemment atteint de nouveaux sommets, à 3,41 millions de barils/jour, et la décote à laquelle il était négocié a presque été divisée par deux, passant de 34,4 USD à 18,7 USD par baril, ce qui signifie que les revenus des exportations globales de pétrole au 2e trimestre ont augmenté de 20 à 35 % par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que les exportations de gaz étaient au moins quatre fois plus élevées. En conséquence, selon la Banque de Russie, l'excédent commercial pour les biens et services en Russie a atteint un niveau historique entre janvier et juillet, passant de 75,7 milliards de dollars à 192,4 milliards, soit 2,54 fois plus. Le gouvernement et la Banque de Russie ont déclaré que cela confirmait l'immunité de la Russie face aux sanctions, mais je ne m'aventurerais pas à dire qu'un excédent du commerce extérieur - qui s'est produit à de nombreuses reprises dans le passé - peut être considéré comme une garantie du bien-être économique du pays.

Les deux principales différences entre la crise qui a débuté en 2022 et les précédentes sont le changement de la situation budgétaire et la situation de l'économie réelle. Auparavant, avec des prix du pétrole supérieurs ou égaux à 100 USD/baril, le budget fédéral russe n'était jamais en déficit. Cependant, en 2022, alors que les prix mondiaux du pétrole sont proches de leurs sommets historiques et que les prix du gaz établissent de nouveaux records presque chaque mois, il ne sera pas possible de concilier le budget avec l'excédent. En juillet, le déficit budgétaire s'est élevé à 892 milliards de roubles et, selon toute vraisemblance, l'excédent enregistré au cours des six premiers mois de l'année sera à peine visible à la mi-septembre. Les dépenses actuelles liées à la guerre en Ukraine ne seront manifestement pas réduites, et la nécessité de reconstituer les stocks d'équipements perdus et d'armes dépensées appellera une augmentation des allocations au complexe militaro-industriel (sans parler de la nécessité de dépenses énormes pour reconstruire les territoires occupés et assurer l'approvisionnement des nouveaux "citoyens russes"). La combinaison d'un excédent élevé du commerce extérieur (plus de 60 milliards de dollars par trimestre) et d'un déficit chronique du budget fédéral est unique dans l'histoire de la Russie moderne. En tant que telle, elle deviendra vraisemblablement la "nouvelle normalité" pendant au moins un an ou deux.

La situation de l'économie réelle semble également assez particulière. Contrairement aux crises de 2008-2009 et 2014-2015, la situation actuelle a surtout touché des secteurs spécifiques dont les problèmes seront dissimulés par les autorités derrière des statistiques macroéconomiques générales. Le déclin ne sera pas trop sévère pour la quasi-totalité des industries et services orientés vers la consommation, et le revenu disponible des citoyens ne diminuera pas aussi fortement que le PIB ou l'indice de production industrielle. La situation la plus difficile sera observée dans la fabrication d'équipements, la construction automobile, l'ingénierie des transports, le pétrole et le gaz, les mines de charbon, la transformation du bois et le transport de marchandises. La dégradation de ces secteurs sera largement masquée par les bonnes performances du commerce extérieur et les entrées élevées d'exportations dans le budget fédéral, qui continueront à financer les dépenses sociales et les subventions aux régions.

Il faut également considérer la période qui a suivi l'impact initial de la crise. Dans les situations de crise précédentes, les exportations (principalement des produits de base traditionnels de la Russie) ont été l'un des principaux moteurs de la reprise et de la croissance, car la hausse des prix des produits de base et l'équilibre relatif de l'offre sur les marchés mondiaux se sont avérés être la principale source d'augmentation des revenus pour le budget du pays et le secteur des entreprises. Toutefois, une telle évolution est peu probable dans la situation actuelle : d'une part, l'économie mondiale ralentit (également en raison de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine) et, à mesure qu'elle se refroidit, les prix de la plupart des ressources fournies par la Russie vont baisser plutôt qu'augmenter (contrairement à ce qui s'est passé en 2010-2011 ou en 2016-2017). D'autre part, même le plan approuvé d'extension des sanctions contre la Russie (avec des sanctions non planifiées potentiellement ajoutées au bouquet) obligera les fournisseurs russes à quitter leur marché européen traditionnel, ce qui fera encore chuter les volumes d'exportation et réorientera l'exportation vers des marchés aux marges plus faibles (en fait, le pétrole russe a déjà été livré à l'Inde avec une remise de 30 %, et les taux de remise sont certainement là pour rester). Il ne faut donc pas espérer que - comme ce fut le cas après 2009 et 2014 - l'économie russe sortira de la crise actuelle grâce à une nouvelle "vague d'exportation".

Une autre circonstance importante dont il faut tenir compte est l'inévitable restructuration des importations russes. Aujourd'hui, il est clair que la substitution des importations, qui permettrait à l'économie d'atteindre un niveau substantiel d'autosuffisance (plutôt que de simplement fournir une part élevée de valeur ajoutée localement tout en restant dépendante de composants critiques), ne peut être réalisée. Cela signifie que le gouvernement devra s'en remettre aux "importations parallèles", qui impliquent des circuits logistiques plus complexes et toute une chaîne d'intermédiaires. Cela entraînera une hausse significative des prix des fournitures par rapport aux niveaux d'avant la crise (les augmentations de prix seront en moyenne de 20 à 25 %, notamment parce que de nombreux biens ne peuvent pas être achetés aux fabricants en grandes quantités). En conséquence, l'excédent record du commerce extérieur atteint à l'été 2022 pourrait se réduire radicalement dès la fin de 2023, car toutes les restrictions à l'exportation évoquées entrent en vigueur, les "importations parallèles" se développent et le secteur industriel, qui a presque cessé ses importations, doit renouveler ses équipements.

En régulant le marché des changes sur le plan intérieur et en manipulant les prix à l'exportation sur le principal marché extérieur, à savoir l'Europe, les autorités russes ont réussi à obtenir une situation où la crise de 2022 ne présente pratiquement aucune des caractéristiques qui ont marqué les récessions précédentes. Cette tactique donne aujourd'hui des résultats impressionnants, avec un dollar bon marché et un énorme excédent. Mais en même temps, cette tactique pose les jalons d'une future défaite stratégique en raison de la hausse des prix sur le marché intérieur (aujourd'hui, une Lada Vesta coûte 2,4 à 3 millions de roubles, soit 40 à 50 000 dollars, contre 1 à 1,1 million de roubles, soit 14 à 16 000 dollars en janvier) et de la perte de terrain sur les marchés étrangers (dans les niches et les prix). Tout en se réjouissant du prix du gaz en Europe, qui atteint 3 000 USD/mille m3, et des succès records du commerce extérieur, les autorités russes et les experts du pays ne voient pas émerger la combinaison de facteurs qui conduira l'économie du pays à une véritable catastrophe dès 2024-2025.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia.