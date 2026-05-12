SCANDALE

12 mai 2026

L’« Ange de la Mort » transféré dans une prison pour femmes en vertu de la loi sur l’auto-identification

Pour les militants LGBT, le tueur en série de maison de retraite est plus vulnérable que les détenues désormais enfermées dans le même bâtiment — simplement parce qu'il s'identifie comme une femme.