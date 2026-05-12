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Un gardien et un détenu marchent dans le couloir de la prison de Neuvic, dans le centre de la France.
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SCANDALE

12 mai 2026

L’« Ange de la Mort » transféré dans une prison pour femmes en vertu de la loi sur l’auto-identification

Pour les militants LGBT, le tueur en série de maison de retraite est plus vulnérable que les détenues désormais enfermées dans le même bâtiment — simplement parce qu'il s'identifie comme une femme.

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MOTS-CLES

Espagne , lgbt , tueur en série , Prison pour femme , transgenre

THEMATIQUES

Faits divers
A PROPOS DES AUTEURS
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Jonathon Van Maren

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

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