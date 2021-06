L’Amérique, un ami qui nous veut du bien… ou qui se fiche éperdument de l’Europe ?

Le président américain Joe Biden s'exprime dans l'auditorium de la Cour sud de la Maison Blanche le 2 juin 2021 à Washington.

Atlantico : Le président Biden a démarré son premier voyage international lors d ’ une tournée de huit jours en Europe avec en point d ’ orgue la rencontre avec Vladimir Poutine. Arrivera-t-il à convaincre les Européens du retour de l ’ Amérique sur la scène mondiale quatre ans après une approche bien différente de son prédécesseur ? L ’ intérêt pour l ’ Union est-elle réelle ?

Jean-Eric Branaa : C’est bien son intention. Il a choisi pour slogan de son élection « l’Amérique est de retour » et il n’a pas cessé de le répéter en boucle depuis qu’il a été élu. Il faut rappeler que Joe Biden est un spécialiste de la politique étrangère, il a occupé à deux reprises la présidence des affaires étrangères du Sénat. C’est d’ailleurs pour son expertise que Barack Obama l’a choisi à la vice-présidence et il a mené la politique étrangère pendant huit années de mandat Obama.

Il souhaite que l’Amérique reprenne sa place sur la scène internationale et reste leader du monde. Avec cette tournée européenne, il vient défendre ce leadership. Donald Trump a voulu s’extirper de cela, il a clairement signifié que les Européens n’étaient plus des alliés, mais de simples partenaires économiques. Il se situait sur un autre paradigme : il n’allait pas expliquer comment chacun devait agir, chacun faisait ce qu’il voulait chez soi. Biden lui revient à l’ancien monde. Il explique que les Américains peuvent être un guide. Il a de vieux réflexes pour construire le monde du futur.

Il faut tout de même rappeler que la bataille ne se passe plus en Europe mais du côté du Pacifique. L’erreur commise par Biden en termes de politique étrangère durant la présidence Obama est d’avoir laissé les Européens de côté. La politique américaine ne s’est occupée que du Pacifique en pensant que l’on pouvait passer les Européens pour « perte et profit ». En réalité, ce paradigme a changé, les Américains se rendent compte que la Chine a tellement progressé qu’ils ne peuvent pas lutter seuls. Ils se rendent compte que les démocraties du monde, qui sont leurs alliés, doivent agir ensemble de concert. Le monde est redéfini en binaire comme les Américains ont toujours fait, d’un côté le bien et de l’autre le mal.

Ils vont proposer aux Européens un contrat de partenariat, mais cela pourrait poser problème car ils pourraient vouloir redéfinir leur politique.

Le Président Biden se rendra aussi au commandement de l ’ OTAN, quelle sera la nouvelle approche pour cette organisation qui semblait encore morte il y a peu de temps ?

La façon de regarder l’OTAN n’est plus aujourd’hui la même à Washington. De nombreuses voix s’élèvent pour que Joe Biden change de cap vis-à-vis de l’OTAN afin que les Européens s’occupent de leur propre défense. On abandonnerait cette idée d’une exigence de 2% du PIB pour les nations européennes avec les tensions qui en découlent. Sortir de cela permettraient aux Européens de suivre leur propre chemin du côté de la défense, une option chère à Emmanuel Macron.

Face à la Chine, le rapprochement entre l'UE et les USA est-il obligatoire ?

Bien évidemment et c’est pour cela que Joe Biden s’est rendu en Europe. Il est venu chercher l’assurance de ce rapprochement. La question de la Russie est aussi importante car tout le monde sait comment se situe Biden vis-à-vis de Poutine. Il disait en février que c’était un assassin ou en 2015 en le regardant dans les yeux qu’il n’avait pas d’âme. Quand il va le rencontrer, contrairement à Trump, personne ne pense qu’il va vendre les États-Unis aux Russes. Biden est le gardien du temple de ce point de vue-là. Pourtant, il ne faut pas oublier que Biden est un diplomate, qu’il est prêt à parler avec ses ennemis. Cela permet d’offrir une porte à Poutine et de faire en sorte qu’il se rapproche moins des Chinois. À trop l’ostraciser, c’est ce qu’il se passerait et cela deviendrait encore plus compliqué pour les Américains.