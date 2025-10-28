Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Politique
Les dirigeants du Rassemblement National, Marine le Pen et Jordan Bardella, en conférence de presse sur le perron de l'hôtel de Matignon, après une rencontre avec le Premier Ministre, le 2 septembre 2025
Jusqu’où Marine Le Pen pourra-t-elle résister aux tentations d’alliance des droites qui montent de la base des électorats ?

Entre pression de la base et crispations d’appareils, la droite française peine toujours à s’unir. Alors que près de 80 % des électeurs de Marine Le Pen se disent favorables à une union des droites, la présidente du RN continue de refuser toute alliance formelle avec Les Républicains ou Reconquête. Derrière cette stratégie du “ni droite ni gauche”, un calcul politique : préserver un socle électoral élargi tout en apparaissant comme une alternative de gouvernement. Mais combien de temps cette position restera-t-elle tenable face à la montée du mécontentement à droite ? Décryptage

Christophe Boutin, Paul-François Paoli
author imageChristophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

author imagePaul-François Paoli

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). 

