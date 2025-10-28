Impossible union

Jusqu’où Marine Le Pen pourra-t-elle résister aux tentations d’alliance des droites qui montent de la base des électorats ?

Entre pression de la base et crispations d’appareils, la droite française peine toujours à s’unir. Alors que près de 80 % des électeurs de Marine Le Pen se disent favorables à une union des droites, la présidente du RN continue de refuser toute alliance formelle avec Les Républicains ou Reconquête. Derrière cette stratégie du “ni droite ni gauche”, un calcul politique : préserver un socle électoral élargi tout en apparaissant comme une alternative de gouvernement. Mais combien de temps cette position restera-t-elle tenable face à la montée du mécontentement à droite ? Décryptage