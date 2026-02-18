CLES DU SUCCES
18 février 2026
JO d’hiver 2026 : quand la science permet de mieux comprendre sauts à skis, bobsleigh et compagnie
Alors que les athlètes du monde entier se préparent pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo, il n’y a pas que les exploits sportifs qui captivent : la science derrière chaque saut, chaque descente et chaque virage est tout aussi fascinante. Voici cinq lectures essentielles pour comprendre la physique, les mathématiques et l’ingénierie derrière les compétitions.
MOTS-CLESSports , physique , science , ski , JO Hiver 2026 , milan-cortina , Athlètes , mathématiques , psychologie
THEMATIQUESSport
Mary Magnuson a terminé une bourse AAAS pour les médias de masse avec The Conversation U.S. en 2022 avant de rejoindre l'équipe en tant que rédactrice scientifique adjointe en 2023. Magnuson est titulaire d'un master en environnement et ressources de l'Université du Wisconsin-Madison, où elle a étudié la coexistence des communautés avec la faune urbaine, ainsi que d'une licence en biologie de la conservation et en communication des sciences de la vie de la même institution.
