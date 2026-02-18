POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des athlètes engagés lors des JO d'hiver 2026.
See image caption
See copyright

CLES DU SUCCES

18 février 2026

JO d’hiver 2026 : quand la science permet de mieux comprendre sauts à skis, bobsleigh et compagnie

Alors que les athlètes du monde entier se préparent pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo, il n’y a pas que les exploits sportifs qui captivent : la science derrière chaque saut, chaque descente et chaque virage est tout aussi fascinante. Voici cinq lectures essentielles pour comprendre la physique, les mathématiques et l’ingénierie derrière les compétitions.

Photo of Mary Magnuson
Mary Magnuson Go to Mary Magnuson page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Sports , physique , science , ski , JO Hiver 2026 , milan-cortina , Athlètes , mathématiques , psychologie

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Mary Magnuson image
Mary Magnuson

Mary Magnuson a terminé une bourse AAAS pour les médias de masse avec The Conversation U.S. en 2022 avant de rejoindre l'équipe en tant que rédactrice scientifique adjointe en 2023. Magnuson est titulaire d'un master en environnement et ressources de l'Université du Wisconsin-Madison, où elle a étudié la coexistence des communautés avec la faune urbaine, ainsi que d'une licence en biologie de la conservation et en communication des sciences de la vie de la même institution.

Populaires

1Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
2Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
3Liberté d’expression à géométrie variable : quand LFI se prend sa stratégie d’intimidation idéologique en boomerang
4L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
5Une cour pakistanaise accorde la garde d’une jeune chrétienne de 13 ans à son kidnappeur musulman l’ayant épousée de force
6« Ignoble et abject » : sur le lynchage de Quentin, Lecornu ne tombe pas dans le Panot
7Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année