JO d’hiver 2026 : quand la science permet de mieux comprendre sauts à skis, bobsleigh et compagnie

Mary Magnuson a terminé une bourse AAAS pour les médias de masse avec The Conversation U.S. en 2022 avant de rejoindre l'équipe en tant que rédactrice scientifique adjointe en 2023. Magnuson est titulaire d'un master en environnement et ressources de l'Université du Wisconsin-Madison, où elle a étudié la coexistence des communautés avec la faune urbaine, ainsi que d'une licence en biologie de la conservation et en communication des sciences de la vie de la même institution.