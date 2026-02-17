TROP DE PERFECTIONNISME

17 février 2026

JO d’hiver 2026 : la quête de perfection qui anime les athlètes olympiques les expose également à un risque élevé de troubles alimentaires

Les athlètes olympiques – au sommet de leur discipline et en pleine santé – sont idolâtrés et souvent perçus comme des surhommes. Ils consacrent leur vie à développer leur force physique grâce à un entraînement rigoureux et à des régimes alimentaires spécifiquement conçus pour leur apporter les nutriments nécessaires à l'excellence dans leur sport.