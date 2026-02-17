POLITIQUE
La Suissesse Lina Kozomara s'échauffe avant la première épreuve de qualification féminine de ski acrobatique lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 à Livigno, le 17 février 2026.
TROP DE PERFECTIONNISME

17 février 2026

JO d’hiver 2026 : la quête de perfection qui anime les athlètes olympiques les expose également à un risque élevé de troubles alimentaires

Les athlètes olympiques – au sommet de leur discipline et en pleine santé – sont idolâtrés et souvent perçus comme des surhommes. Ils consacrent leur vie à développer leur force physique grâce à un entraînement rigoureux et à des régimes alimentaires spécifiquement conçus pour leur apporter les nutriments nécessaires à l'excellence dans leur sport.

Emily Hemendinger, LCSW, MPH, CPH, ACS, est actuellement professeure adjointe, directrice clinique et coordinatrice du programme de stimulation cérébrale profonde (SCP) pour les troubles obsessionnels compulsifs et l'anxiété à l'Université du Colorado. Emily a obtenu son double diplôme (MSW/MPH) à l'Université de Pittsburgh.

