ATLANTI-CULTURE
26 mai 2026
J’irai jusqu’au bout de vos nuits, de Caroline Gutmann
Le Palais du Bardo, sa vie et ses mystères.
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THEMATIQUESCulture
Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).
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