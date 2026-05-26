POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundJ’irai jusqu’au bout de vos nuits
See image caption

ATLANTI-CULTURE

26 mai 2026

J’irai jusqu’au bout de vos nuits, de Caroline Gutmann

Le Palais du Bardo, sa vie et ses mystères.

Photo of Françoise Loiret
Françoise Loiret Go to Françoise Loiret page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture Tops

MOTS-CLES

roman , Prix Renaudot , culture , Caroline Gutmann , Palais du Bardo , vie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Loiret image
Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

Populaires

1Google vient de faire le plus grand changement de son moteur de recherche depuis 25 ans et voilà pourquoi cela signe la fin de l’âge d’or d’internet
2Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877
3Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle
4Pétition anti-Bolloré : itinéraire d’enfants gâtés en perdition…
5Tokyo-New York en 1 h 45 : le Japon à la conquête du supersonique
6La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?
7Ces indices qui suggèrent que la Russie se prépare discrètement à la fin de la guerre en Ukraine comme à celle de… Vladimir Poutine